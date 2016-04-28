Порошенко назвав встановлення єдиної ціни на газ "серйозним антикорупційним кроком"

Президент України Петро Порошенко назвав серйозним антикорупційним кроком прийняте урядом рішення про встановлення єдиної ціни на природний газ з 1 травня поточного року. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав на зустрічі з представниками ділових асоціацій України.

«Всім відомо, що робилося на різниці цін – відбувалися махінації, щоб завищити обсяг споживання. Це – для населення, а це – для теплокомуненерго. На цьому ділки наживалися, і прикривалося це все політиками», – цитує Порошенка прес-служба.

Глава держави зазначив, що чесне стосовно людей і бізнесу рішення уможливить надалі говорити про енергозбереження та диверсифікацію енергопостачань, про енергобезпеку і боротьбу з корупцією в нафтогазовому секторі. Водночас Порошенко наголосив на необхідності підтримки незахищених верств населення.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 27 квітня встановив єдину ціну на газ для населення з 1 травня на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів, що відповідає ринковій ціні палива. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

У свою чергу, голова уряду Володимир Гройсман наголосив, що таке рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дасть змогу скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

Після підвищення ціни на газ для населення з 1 травня вартість теплової енергії для населення збільшується на 60% – до 1041 грн/Гкал з 652 грн/Гкал.

Одночасно Кабінет міністрів України додатково виділив 5,3 млрд грн на субсидії у поточному році, щоб покрити подорожчання газу для одержувачів субсидії у зв'язку з встановленням єдиної ціни. Таким чином, на субсидії в 2016 році буде виділено загалом понад 40 млрд грн. Цієї суми, як зазначають в уряді, вистачить для того, щоб покрити витрати на газ для малозабезпечених громадян України.