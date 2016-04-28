Нацкомісія з тарифів допоможе Ахметову заробити 24 мільярди гривень - ЗМІ

Нова формула розрахунку тарифів за електроенергію, розроблена Національною комісією з регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), допоможе оточенню президента і донецькому олігарху Рінату Ахметову заробити близько мільярда доларів.

Про це у статті на "Економічній правді" пише головний редактор УП Севгіль Мусаєва-Боровик.

"28 квітня НКРЕКП, яку очолює колишній менеджер "Рошен" Дмитро Вовк, представить нову методику формування ціни на українське вугілля. В основу буде взята європейська формула API2 + фрахт", - йдеться в статті.

Як зазначається, АРІ2 - це зведений індекс цін на вугілля в регіоні ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен), який включає в себе вартість вугілля, а також витрати на його доставку в порт.

"У даний час індекс API2 котирується на рівні 40-45 доларів за тонну вугілля. Але такою ціною на українське вугілля НКРЕКП виявилася незадоволена. Тому до цієї формули вирішили додати витрати на логістику. Величину логістики НКРЕКП запропонувала визначати на підставі індексу, який становить приблизно 15 доларів за тонну", - пише автор.

"Нескладне підсумовування цих цифр дає на виході ціну близько 50-60 доларів за тонну. Тобто, саме ця цифра буде базовою при розрахунку тарифів на теплову генерацію. Цікаво, що у своїх розрахунках ціни на вугілля регулятор керується принципом "чим дорожче, тим краще", - наголошується в статті.

По-перше, НКРЕКП не робить знижку на якість вітчизняного вугілля.

Як зазначається, українське паливо найчастіше має завищені показники вмісту сірки. Саме з цієї причини його завжди було досить проблематично експортувати в західноєвропейські країни.

По-друге, НКРЕКП пропонує двічі рахувати у вартості вугілля витрати на його доставку.

"Нагадаємо, що тариф API2 вже включає в себе витрати на транспортування. Але державному регулятору цього здалося недостатньо. Тому в схему вирішили додати ще й витрати на фрахт. Хоча справедливо було б не враховувати", - йдеться в статті.

"Виходить, що український антрацит, видобутий на шахтах у Дніпропетровській та Донецькій областях, дорогою на вітчизняні ТЕС повинен спочатку доїхати до Роттердама, а потім повернутися назад. Так, принаймні, це виглядає в логіці Нацкомісії", - зазначає автор.

За її словами, якби регулятор робив знижку на логістику, вводячи європейський механізм формування ціни на вугілля, його справедлива вартість становила б не більше 30 доларів за тонну.

"До цього методики взагалі не було, а її відсутність призводила до ручного режиму і дисконтів або премій до міжнародної ціни, - аргументує рішення комісії Дмитро Вовк. - API2 ж є ключовим індексом для енергетичного вугілля в Європі".

"Приблизний річний обсяг виробництва електроенергії українськими ТЕС становить 40 млрд кВт/год. Різниця між українською та європейською ціною - близько 60 копійок. Виходить, що українські ТЕС тільки в поточному році за рахунок завищеного тарифу зароблять близько 24 млрд гривень, тобто майже 1 млрд доларів", - пише автор.

Читайте також"Центренерго" в лютому завезло з Росії партію африканського вугілля – ЗМІ

Також наголошується, що ДТЕК донецького олігарха Ріната Ахметова - основний, але не єдиний вигодонабувач нової методики формування ціни на вугілля.

"На завищеній ціні вугілля заробить і державна "Центренерго", кураторство над якою учасники ринку приписують найближчому соратнику президента і його армійському товаришу Ігорю Кононенку", - наголошується в статті.