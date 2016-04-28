Блокування рахунків "Енергоатома" може призвести до порушення стабільної роботи української енергосистеми – експерт

Тривале блокування рахунків Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Державною виконавчою службою України і відсутність швидких дій для вирішення цієї проблеми може призвести до порушення стабільної роботи української енергосистеми.

Про це на прес-конференції сказав голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністр палива і енергетики України Іван Плачков.

«Це може призвести до того, що «Енергоатом» не забезпечить регламентні, ремонтні роботи, не буде забезпечуватися паливом і так далі. Але потрібно враховувати, що «Енергоатом» виробляє до 60% електроенергії, яку ми споживаємо», - сказав Плачков. За його словами, через дану проблему в майбутньому осінньо-зимовому періоді станції можуть бути не готові до періоду максимального споживання електроенергії в країні, при тому, що теплові електростанції час від часу відчувають проблеми з поставками вугілля.

Експерт уточнив, що блокування рахунків сталося через судовий позов компанії «Укрелектроват», яка намагається стягнути з «Енергоатома» 127 млн грн сумнівної заборгованості.

За словами Плачкова, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк ще в лютому вимагав від Міністерства юстиції якнайшвидше вирішити цю проблему, проте належної уваги їй не приділили. Експерт повідомив, що дана проблема виникла у зв'язку з тим, що президент України не підписав ухвалений парламентом законопроект, який би на поточний рік продовжив мораторій на стягнення боргів з «Енергоатома».

«Я не розумію, це усвідомлено або неусвідомлено. Але якщо неусвідомлено, то треба ж розуміти, до чого це може призвести... Я думаю, що просто через зайнятість Петро Олексійович не бачив цього указу. Хочу щиро вірити, що це несвідомо. Буває ж коли президент зайнятий, то він не може все простежити, а помічники не завжди кваліфіковані і дуже часто підводять наших керівників», - зазначив Плачков.

При цьому він підкреслив, що президент України, уряд, Рада національної безпеки і оборони повинні в найближчий час терміново вжити заходів для розблокування рахунків «Енергоатома» і для вирішення проблеми з боргом. Наступне засідання суду з цього питання призначене на 11 травня. «Я не уявляю, як компанія зможе пропрацювати ще 15 днів в таких умовах», - обурився Плачков.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня працівники виконавчої дирекції з юридичних питань та супроводження процедур закупівель НАЕК «Енергоатом» передали міністру юстиції України Павлу Петренку відкритий лист з вимогою втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо стягнення з «Енергоатома» на користь ЗАТ «Спільне підприємство «Укрелектроват» сумнівної заборгованості в розмірі 127,3 млн грн. Відповідне виконавче провадження відкрито відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про примусове виконання наказу Господарського суду Києва від 4 серпня 2011 року.

26 квітня близько 200 працівників українських АЕС приїхали до Києва для проведення пікету під будівлями Мін'юсту з метою звернути увагу на проблеми атомників.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно «Енергоатомп» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії.

В «Енергоатомі» відзначають, що окремої уваги потребує факт втрати можливості на законодавчому рівні запобігти вкрай негативним для держави наслідкам. Справа в тому, що 2 березня 2016 року президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії, відзначають в «Енергоатомі».

4 серпня 2011 року рішенням Господарського суду Києва з «Енергоатома» на користь «Укрелектроват» було стягнуто 127,3 млн грн. Цей борг не підтверджений ніякими первинними бухгалтерськими документами, а заборгованість у розмірі 2,5 млн грн, яка значилася в бухгалтерському обліку «Енергоатома», в 2004 році була списана у зв'язку із закінченням строків позовної давності. Збільшення суми стягнення стало можливим у результаті проведення судової експертизи експертом одноособово, укладення якої Міністерство юстиції України в 2014 році поставило під сумнів. У 2014 році з приводу штучного створення боргових зобов'язань за заявою «Енергоатома» Управлінням поліції в Шевченківському районі Києва було порушено кримінальне провадження.

Тим часом повідомляється, що проти посадових осіб «Укрелектровата» розслідується ще одна кримінальну справа, порушена слідчим управлінням фінансових розслідувань головного Міжрегіонального управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків за фактом вчинення кримінального правопорушення у зв'язку із зменшенням бази оподаткування та несплатою податків.

В «Енергоатомі» підкреслюють, що незважаючи на незаперечні докази вчинення злочинів та численні звернення компанії, розслідування обох проваджень неправомірно затримується.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.