Хто виграв у РФ від обвалу рубля: чистий прибуток "Газпрому" в 2015 році зріс у 5 разів

Чистий прибуток "Газпрому" за МСФЗ, що відноситься до акціонерів компанії, за підсумками 2015 року виріс в п'ять разів у порівнянні з 2014 роком і склав 787,1 мільярда рублів (1 долар - 67 руб.), передає ПРАЙМ.

Показник виявився краще прогнозів аналітиків, які очікували чистий прибуток компанії на рівні 784,583 мільярда рублів.

Читайте також"Газпром" втратив статус найдорожчої компанії РосіїВиручка від продажу "Газпрому" за підсумками 2015 року склала 6,073 трильйона рублів, що на 8,66% більше порівняно з аналогічним показником 2014 року. Чистий борг компанії в 2015 році зріс на 26,2%, до 2,083 трильйона рублів.

"Зростання даного показника пов'язано в основному зі зміною обмінних курсів іноземних валют (збільшенням курсу долара США та євро)", - пояснює "Газпром".