Ціна нафти вперше в цьому році перевищила $48 за барель

На світових торгах у п'ятницю, 29 квітня, ціна нафти вперше в цьому році перевищила 48 доларів.

За даними Інтерконтинентальної біржі, вартість Brent з початку торгів склала 48,09 долара за барель, WTI - 46 доларів за барель.

Нафта дорожчає на тлі ослаблення долара через рішення ФРС США щодо збереження ключової відсоткової ставки на рівні 0,25-0,5%.

Читайте такожBloomberg назвав магічну ціну на нафту для початку відновлення галузі Останній раз нафта торгувалася на рівні вище 48 доларів у листопаді 2015 року.

Крім того, на ринок тисне статистика зі США про скорочення запасів палива до мінімуму за останні півтора року.