Ціна нафти вперше в цьому році перевищила $48 за барель
10:12, 29 квітня 2016Енергетика
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Основна причина - падіння долара
REUTERS
На світових торгах у п'ятницю, 29 квітня, ціна нафти вперше в цьому році перевищила 48 доларів.
За даними Інтерконтинентальної біржі, вартість Brent з початку торгів склала 48,09 долара за барель, WTI - 46 доларів за барель.
Нафта дорожчає на тлі ослаблення долара через рішення ФРС США щодо збереження ключової відсоткової ставки на рівні 0,25-0,5%.
Читайте такожBloomberg назвав магічну ціну на нафту для початку відновлення галузі Останній раз нафта торгувалася на рівні вище 48 доларів у листопаді 2015 року.
Крім того, на ринок тисне статистика зі США про скорочення запасів палива до мінімуму за останні півтора року.
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