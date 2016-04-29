"Газпром" почав списання по "Південному потоку": перша сума збитків - понад $814 мільйонів

"Газпром" вперше визнав близько 53 млрд руб. (более 814 млн доларів) списань за проектом газопроводу South Stream, зупиненого в кінці 2014 року, пише "Комерсант".

В майбутньому розмір втрат може зрости, так як "Газпром" уклав контракти на €4,4 млрд за проектом, а використовувати їх для будівництва альтернативних трубопроводів поки не вдається. Але списання були очікувані, відзначають аналітики, а інвесторів зараз набагато більше хвилює перспектива виплат рекордних в історії "Газпрому" дивідендів.

Читайте такожХто виграв у РФ від обвалу рубля: чистий прибуток "Газпрому" в 2015 році зріс у 5 разівДосі офіційно "Газпром" стверджував, що більша частина інвестицій буде використана для будівництва альтернативного газопроводу "Турецький потік", її не буде списано. Як розповіло "Ъ" джерело в галузі, зараз списано інвестиції в проектування та геодезичні роботи на узбережжі Болгарії та у виключній економічній зоні країни в Чорному морі, а також у модернізацію судна-трубоукладача. Таким чином, закуплені труби, контракт на прокладку газопроводу з італійської Saipem, будівництво компресорної станції біля Анапи і більша частина робіт по проектуванню "Газпром" ще розраховує використовувати. У монополії зараз відмовилися від коментарів.

Опитані "Ъ" аналітики досить спокійно поставилися до списання по South Stream, відзначаючи, що воно було очікуване, і вказуючи, що в поточних умовах багато компаній змушені визнавати втрату вартості.

Директиви уряду щодо дивідендів "Газпрому" поки що немає, але, навіть якщо компанія доб'ється таких же пільг, як, наприклад, "Роснефть" (35% від прибутку), виплати можуть скласти рекордні в історії монополії 11,64 руб. на акцію. Це на 60% більше, ніж платив "Газпром" в останні два роки, і на цьому фоні акції стали зростати: вчора акція на Московській біржі коштувала 164,75 руб., в останнє котирування доходило до такого рівня у вересні 2012 року.