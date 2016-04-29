МВФ вірить, що нові тарифи на газ знизять рівень корупції в Україні

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) привітали рішення українського уряду про встановлення єдиної ціни на газ для населення та промисловості на рівні 6 879 гривень за тисячу кубометрів.

"Ми вітаємо рішення уряду збільшити тарифи на газ та тарифи на опалення до рівня окупності, заснованого на паритетності ринку. Доведення тарифів до рівня окупності дозволяє уникнути неналежно таргетованого та занадто дорогого субсидіювання", - йдеться у коментарі речника МВФ, повідомляє «Німецька хвиля».

На думку МВФ, український уряд при цьому нейтралізує зростання тарифів для найбідніших верств населення за допомогою "краще таргетованої та набагато більш ефективної системи субсидій на оплату комунальних послуг".

"Нові тарифи також зменшать масштаби корупції та сприятимуть подальшому зменшенню енерговитрат, стимулюватимуть інвестиції до внутрішнього виробництва, і таким чином допоможуть досягнути енергетичної незалежності", - переконані у МВФ.

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Нагадаємо, згідно з ухваленим 27 квітня рішенням Кабінету міністрів України, починаючи з 1 травня 2016 року в країні діятиме єдина ціна на газ для населення та промисловості - 6 879 гривень. Уряд також скасував соціальну норму газу 1 200 кубічних метрів на опалювальний період, які до цього коштували 3 600 гривень.