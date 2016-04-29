У російському "Лукойлі" назвали критичну ціну нафти для компанії

Президент російського "Лукойла" Вагіт Алекперов назвав критичною ціною нафти для компанії $12 за барель.

"Як і всі компанії, ми можемо заощадити на вартості нашої інвестиційної програми. Якщо ми скорочуємо всі інвестиційні проекти, критична ціна буде близько $12 за барель", - сказав він в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, передає ТАСС.

Алекперов відзначив, що найближчим часом попередні інвестиції будуть впливати на видобуток нафти таким чином, що цей показник в 2016 в Росії буде плюс-мінус 1% до рівня 2015 року, а в 2017 році прогнозується невелике зниження. Потім буде стабілізація на 525-530 млн тонн річного видобутку.

Голова "Лукойлу" додав, що завданням компанії протягом наступних двох років буде переконати уряд і парламент РФ в необхідності прийняття законодавства для стимулювання роботи на старих родовищах.

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Раніше Алекперов говорив, що в затверджений радою директорів бюджет компанії на 2016 рік закладена ціна $50 за барель. Також у компанії є стресовий сценарій з ціною нафти $40 за барель і похідні розрахунки на $30.

Віце-президент компанії Леонід Федун уточнював, що "Лукойл" заклав у бюджет другого кварталу 2016 року ціну нафти $40 за барель.