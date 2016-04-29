Кабмін знизив норму споживання газу для розрахунку субсидії

Кабінет міністрів в рамках зміни норм споживання комунальних послуг, які встановлюються державою для розрахунку розміру субсидій для населення, знизив норму споживання газу до 5,5 із 7 куб. метрів на 1 кв. м опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабміну 27 квітня і розміщено на офіційному сайті уряду.

Також постановою змінено коригувальні коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії та природного газу на потреби опалення, а також встановлено окремі коригувальні коефіцієнти для розрахунку розміру витрат теплової енергії на опалення.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 27 квітня змінив норми споживання комунальних послуг, які встановлюються державою для розрахунку розміру субсидій для населення.

Це рішення прийнято з метою приведення норм споживання комунальних послуг до реальних обсягів споживання. Застосовувати встановлювані державою норми споживання почали в 2014 році, що дало змогу полегшити громадянам отримання субсидій, оскільки їм більше не потрібно отримувати довідки про рівень споживання у постачальників комунальних послуг. Проте дані норми не переглядалися з 2014 року і не відповідають сучасному рівню споживання.

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Постанова №409 встановлює соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами для громадян, які відповідно до законодавства отримують субсидію на їх оплату. До них належать норми споживання газу, електричної або теплової енергії в розрахунку на 1 кв. м житла для централізованого та індивідуального опалення. Також йдеться про користування послугами з централізованого постачання холодної та гарячої води, а також водовідведення, для яких встановлюються норми обсягів на одну людину на місяць. Відповідні норми застосовуються для користування газом, електроенергією та для вивезення відходів.