Іран хоче качати свою нафту через трубопровід Одеса-Броди

Іран зацікавлений у прокачуванні своєї нафти через український нафтопровід Одеса - Броди сполученням Чорне море - Західна Європа, повідомив під час позачергового засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

«У нас була зустріч з послом Ірану, іранська сторона висловила велику зацікавленість у транспортуванні іранської нафти через «Южний (Одеса) - Броди», оскільки це найкраща логістика», - сказав міністр.

Він уточнив, що під час переговорів прийнято рішення протягом двох місяців вийти на конкретні домовленості і відвідати всі потенційні для використання об'єкти.

Присутній на засіданні перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів зазначив, що перспективи співробітництва України та Ірану були визначені в меморандумі про взаєморозуміння, підписаному в березні поточного року під час візиту української урядової делегації в Іран. За словами Кубіва, дві країни мають широкий спектр взаємних інтересів, що включає сільське господарство, машинобудування, видобуток корисних копалин, розвиток гідроенергетики, металургію, авіацію, вагонобудування.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році планує відновити співпрацю з Ісламською Республікою Іран в політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах після 11-річної перерви. У травні-червні в Тегеран буде спрямована торгова місія України.