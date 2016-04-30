Рівень видобутку нафти країнами ОПЕК оновив рекордний показник - Bloomberg

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на опитування серед представників нафтових компаній, виробників та експертів, передає РБК.

Даний показник є найвищим з 1989 року, коли Bloomberg почав проводити свої дослідження.

При цьому, інші дані наводить Reuters. Опитування, проведене цим агентством, показує, що видобуток нафти в квітні збільшився до 32,64 млн барелів на день з 32,47 млн барелів в березні, що дещо нижче ніж в січні, коли був зафіксований найвищий показник видобутку (32,65 млн барелів) з 1997 року (коли свої дослідження почало проводити агентство Reuters).

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Обидва агентства зазначають, що зростання відбулося за рахунок Ірану, який стрімко нарощує обсяги видобутку після зняття санкцій. За даними Bloomberg, Іран вже видобуває 3,5 млн барелів, що є найбільшим показником з грудня 2011 року, а за даними Reuters, ця цифра досягла 3,4 млн барелів. Причому Reuters зазначає, що частина нафти, відправленої Іраном на ринок, могла надходити із сховищ.

Зростання видобутку також зафіксовано в Іраку та ОАЕ.

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Що стосується Саудівської Аравії, то Bloomberg зазначає, що ця країна збільшила видобуток на 80 тис. барелів на добу до 10,27 млн барелів, що є рекордним показником з листопада минулого року. Дані Reuters показують, що Саудівська Аравія видобуває 10,15 млн барелів на добу, що нижче березневого показника.

Найбільший спад виробництва був зафіксований у Кувейті, що пояснюється страйком, що мав місце в середині місяця.