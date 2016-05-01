Відсьогодні встановлюється єдина ціна на газ для населення

Таке рішення Кабінет міністрів України прийняв на засіданні 27 квітня.

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До травня населення оплачувало газ за різними тарифами в залежності від спожитого обсягу і сезону – 3 600 тис. грн/тис. куб. м і 7 тис. 188 грн/тис. куб. м.

Новий тариф включає в себе ціну на імпортований газ з урахуванням входження в газотранспортну систему та його доставки до західного кордону (4 942 тис. грн/тис. куб. м), ПДВ (1 146,5 тис. грн/тис. куб. м), тариф на транспортування територією України (219 грн/тис. куб. м), тариф на його розподіл (513,7 грн/тис. куб. м) і націнку облгазів (57,4 грн/тис. куб. м).

Як повідомляв УНІАН, під час прийняття рішення Кабміну 27 квітня перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

Глава уряду Володимир Гройсман відзначив, що таке рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення Кабміну серйозним антикорупційним кроком.

Одночасно Кабінет міністрів додатково виділив 5,3 млрд грн на субсидії у поточному році, щоб покрити подорожчання газу для одержувачів субсидій у зв'язку зі встановленням єдиної ціни. Таким чином, на субсидії в 2016 році буде виділено загалом понад 40 млрд грн. Цієї суми, як відзначають в уряді, вистачить для того, щоб покрити витрати на газ малозабезпеченим громадянам.