"Велика сімка" готова підтримувати енергетичний сектор України

Про це йдеться у прийнятій спільній заяві міністрів енергетики G7, дводенна зустріч яких завершилася в понеділок в японському місті Кітакюсю, передає ТАСС.

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"Ми вітаємо суттєві реформи у сфері енергетичної політики, включно з реформами системи енергетичних тарифів газового сектора, які відбуваються в Україні", - йдеться в документі.

Зокрема, глави енергетичних відомств країн G7 високо оцінили готовність української влади надати "необхідні умови для створення всебічної енергетично ефективної програми, орієнтованої на газово-теплової сектор".

Міністри G7 пообіцяли продовжити підтримку енергетичної безпеки України та інших країн, які потерпають від перебоїв поставок енергії.

"У контексті триваючого кризи між Росією і Україною, ми повторюємо, що питання енергетики не повинен використовуватися в якості методу політичного примусу, ні в якості загрози енергетичній безпеці, - йдеться в тексті документа. - Ми залишаємося прихильними готовність підтримувати Україну та інші країни, що відчувають уразливість в питанні поставок енергії".

Відзначається також, що G7 буде сприяти створенню таких країнах стійкої і конкурентоспроможної енергетичної системи.

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Зустріч міністрів енергетики країн "Великої сімки" (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії і США) стала черговим етапом міністерських зустрічей напередодні саміту лідерів G7, який пройде в Японії в кінці травня.