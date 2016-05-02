У ЄК наголосили, що проект "Північний потік-2" має відповідати європейським, а не російським правилам

Таку позицію ЄК сьогодні у Брюсселі підтвердив речник інституції Якуб Адамович, коментуючи лист лідера групи європейських народників Європейського парламенту Манфреда Веббера комісару з питань клімату та енергії Мігелю Каньєте щодо "Північного потоку-2".

"Комісія отримала листа та відповість у відповідні часові рамки. Позиція Комісії щодо "Північного потоку-2" була висловлена вже багато разів. Як віце-президент Шевчович (віце-президент з Енергетичного союзу), так і комісар Каньєте підкреслювали занепокоєння Комісії щодо впливу проекту на безпеку постачання, стратегію ЄС щодо диверсифікації та, зокрема, на майбутнє українського транзиту", - вказав на основні пункти позиції Єврокомісії Адамович.

Речник нагадав, що днями в Європейському парламенті віце-президент Шевчович також висловив позицію Комісії щодо законодавчого аспекту проекту. "Якщо "Північний потік-2" буде побудований, він повинен повністю відповідати, як і будь-який інший інфраструктурний проект, європейському законодавству, включаючи законодавство у сфері енергетики та зовнішнього середовища", - навів представник ЄК слова віце-президента .

Адамович ще раз наголосив, що законодавство ЄС також застосовується і до "офшорної інфраструктури, яка знаходяться у юрисдикції держав-членів, включаючи їх ексклюзивні економічні зони".

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"Північний потік-2" не може бути реалізований тільки у відповідності до законів Російської Федерації. Якщо "Північний потік-2" буде побудований, він має працювати в межах законодавства, яке враховує наші правила на ринку енергетики", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський "Газпром" та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік-2". У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу "Ухта – Торжок-2", який забезпечить постачання газу по газопроводу "Північний потік-2" для поставок газу з Росії до Європейського Союзу в обхід України.

Згодом уряди низки європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і широке обговорення "Північного потоку-2".