Запорізька АЕС вимкнула один з енергоблоків

Про це повідомляє інформаційний центр атомної електростанції.

"2 травня 2016 року о 13.22 енергоблок №4 Запорізької АЕС відключено від енергомережі за заявкою для усунення нещільності газової системи турбогенератора. Ремонт триватиме до 22-ї години 5 травня 2016 року, зараз у роботі знаходяться 2 енергоблоки сумарною потужністю 1640", - наголошується в повідомленні.

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Повідомляється, що радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону к місці розташування Запорізької АЕС.