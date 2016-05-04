Підвищення цін на газ істотно не вплине на інфляцію - НБУ

«Ми підтримуємо таке рішення уряду, оскільки це важливо для оздоровлення балансу НАК «Нафтогаз України» і не матиме істотного впливу на інфляцію», - повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву заступника голови НБУ Дмитра Сологуба у ході круглого столу за участі зовнішніх експертів і учасників ринку.

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Водночас, як наголошується у повідомленні, адміністративно регульовані ціни і тарифи у 2017 році зростатимуть швидше, ніж очікувалося у січні. За оцінками НБУ, підвищення ціни на газ для населення вже цього року до ринкового рівня призведе до зростання середньої ціни на газ на 42% у 2016 році і на 22% - у 2017 році.

Також Нацбанк нагадав, що зберіг прогноз інфляції на рівні 12% на кінець 2016 року і 8% - на кінець 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, уряд України з 1 травня встановив єдину ціну на газ для населення – 6,88 грн/куб. м (6 879 тис. грн за 1 тис. куб. м), яка дорівнює закупівельній вартості імпортованого в країну природногогазу.

До травня населення оплачувало газ за різними тарифами в залежності від обсягу споживання і сезону – 3 600 тис. грн/тис. куб. м і 7 тис. 188 грн/тис. куб. м.

До нового тарифу включено ціну на імпортований газ з урахуванням входу в газотранспортну систему та його доставки до західного кордону (4942 грн/тис. куб. м), ПДВ (1146,5 грн/тис. куб. м), тарифу на транспортування територією України (219 грн/тис. куб. м), тарифу на його розподіл (513,7 грн/тис. куб. м) і націнки облгазів (57,4 грн/тис. куб. м).

Одночасно Кабінет міністрів додатково виділив 5,3 млрд грн на субсидії у поточному році, щоб покрити подорожчання газу для одержувачів субсидій у зв'язку з встановленням єдиної ціни. Таким чином, на субсидії в 2016 році буде виділено загалом понад 40 млрд грн. Цієї суми, як зазначають в уряді, вистачить для того, щоб покрити витрати на газ малозабезпеченим громадянам.