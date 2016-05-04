Україна за 4 місяці скоротила споживання газу на 13,6%
Україна у січні-квітні 2016 року скоротила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 13,6% - до 14 млрд куб. м з 16,2 млрд куб. м.
Про це свідчать дані оператора вітчизняної газотранспортної системи – держкомпанії «Укртрансгаз».
При цьому повідомляється, що відбір газу зі сховищ за вказаний період становив 5,6 млрд куб. м проти 3,9 млрд куб. м у січні-квітні минулого року.
Обсяг закачування газу в сховища за 4 місяці становив 270 млн куб. м, що в 3,2 разу менше, ніж в аналогічному періоді 2015 року.
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Також повідомляється, що у січні-квітні імпорт газу в Україну з ЄС скоротився майже на 40% - до 2,9 млрд куб. м.
Як повідомляв УНІАН, Україна у 2015 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2014 роком на 20,9% - до 33,727 млрд куб. м. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження прогнозує 15-відсоткове зниження у 2016 році споживання природного газу в Україні порівняно з 2015 роком.
За словами міністра енергетики в уряді Яценюка Володимира Демчишина, у 2016 році планується скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м з 16,4 млрд куб. м.