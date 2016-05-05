Україна в I кварталі збільшила експорт електроенергії на 30%

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з даними міністерства, експорт електроенергії в березні збільшився порівняно з березнем 2015 року на 15% - до 0,449 млрд кВт-год.

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Як повідомляв УНІАН, на тлі дефіциту вугілля для теплоелектростанцій Україна за 2015 рік скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 раза порівняно з попереднім роком – до 150,1 млн дол. з 487,2 млн дол.

Довідка УНІАН. Експортом української електроенергії займаються компанія ДТЕК Ріната Ахметова, «Донбасенерго», «Закарпаттяобленерго» та «ЕРУ Трейдинг».