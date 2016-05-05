Україна в I кварталі збільшила експорт електроенергії на 30%
14:08, 05 травня 2016Енергетика
356
Україна в січні-березні 2016 року збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 30,4% - до 1,158 млрд кВт-год.
Україна збільшила експорт електроенергії / УНІАН
Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Згідно з даними міністерства, експорт електроенергії в березні збільшився порівняно з березнем 2015 року на 15% - до 0,449 млрд кВт-год.
Читайте також"Київенерго" Ахметова збільшила збиток майже на 15%
Як повідомляв УНІАН, на тлі дефіциту вугілля для теплоелектростанцій Україна за 2015 рік скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 раза порівняно з попереднім роком – до 150,1 млн дол. з 487,2 млн дол.
Довідка УНІАН. Експортом української електроенергії займаються компанія ДТЕК Ріната Ахметова, «Донбасенерго», «Закарпаттяобленерго» та «ЕРУ Трейдинг».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter