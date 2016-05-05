Тепло в Україні подорожчало на 75-90%

Тарифи підвищили на тлі встановлення з 1 травня єдиної ціни на природний газ для населення в 6 879 грн/тис. куб. м.

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Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 5 травня.

"Левова частка коригування пов'язана з рішення Кабінету Міністрів щодо ціни на газ, інше - перегляд заробітних плат відповідно до нового рівня мінімальних зарплат і рівня єдиного соціального внеску, зміни роздрібних тарифів на електроенергію тощо", - сказав на засіданні комісії голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

Підвищення тарифів на тепло планується з 1 липня. За його словами, станом на 1 квітня частка обладнання житлового фонду приладами обліку тепла сягає близько 60%. За інформацією комісії, найменша частка будинків з лічильниками тепла у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Полтавській областях, найбільша - у столиці.

За раніше поширеною інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі, після встановлення ринкового рівня цін на газ вартість теплової енергії для населення в середньому мала збільшиться на 60% – до 1041 грн/Гкал з 652 грн/Гкал.

Як повідомляв УНІАН, уряд України з 1 травня встановив єдину ціну на газ для населення – 6,88 грн/куб. м (6 879 тис. грн за 1 тис. куб. м), яка дорівнює закупівельній вартості імпортованого до країни природного газу.

Під час прийняття рішення Кабміну щодо ціни на газ 27 квітня перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

Глава уряду Володимир Гройсман наголосив, що таке рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дасть змогу скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

Президент України Петро Порошенко назвав таке рішення Кабміну серйозним антикорупційним кроком.

Нагадаємо, з березня електроенергія, у свою чергу, для населення подорожчала на 25%. Так, підвищено мінімальний тариф на електроенергію для населення до 57 копійок за кВт/год.

Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення почнеться 1 вересня поточного року.