Розенко пропонує жителям сільської місцевості відмовлятися від газу

Про це він заявив в ефірі Эспрессо.TV.

"Для жителів сільських територій перспективно в плані енергозбереження. Так, це радикальний крок ... але необхідно думати над відмовою від споживання газу", - сказав віце-прем'єр.

Він зазначив, що ціна на газ в Україні не буде зменшуватися, а тому необхідно шукати більш дешеві альтернативи.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України з 1 травня встановило єдину ціну на газ для населення – 6,88 грн/куб. м (6 879 тис. грн за 1 тис. куб. м), яка дорівнює закупівельної вартості імпортованого в країну природного газу.

Під час прийняття рішення Кабміну за ціною на газ 27 квітня перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

Глава уряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

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Президент України Петро Порошенко назвав дане рішення Кабміну серйозним антикорупційним кроком.