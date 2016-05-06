Саудівська Аравія підвищила ціни на нафту для азіатських ринків

Це свідчить про те, що Ер-Ріяд очікує відновлення попиту в регіоні, повідомляє dw.com з посиланням на агентство Bloomberg.

Офіційна ціна на нафту марки Arab Light для покупців з Азії з червня буде збільшена на 1,1 долара за барель, йдеться в заяві державної нафтової компанії Saudi Aramco.

Останній раз значне підвищення ціни на нафту відбувалося у квітні 2015 року, коли ціни на саудівську нафту виросли на 1,4 долара за барель.

Читайте такожЦіна нафти вперше в цьому році перевищила $48 за барель

Вартість Arab Light для ринку північно-західної Європи підвищиться з червня на 0,15 долара за барель.

За даними Bloomberg, рівень видобутку нафти в Саудівській Аравії в квітні склав 10,27 млн барелів у день.