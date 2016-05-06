Саудівська Аравія підвищила ціни на нафту для азіатських ринків
03:08, 06 травня 2016Енергетика
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Саудівська Аравія підвищила ціну на нафту для азіатських ринків до максимальної з квітня 2015 року.
REUTERS
Це свідчить про те, що Ер-Ріяд очікує відновлення попиту в регіоні, повідомляє dw.com з посиланням на агентство Bloomberg.
Офіційна ціна на нафту марки Arab Light для покупців з Азії з червня буде збільшена на 1,1 долара за барель, йдеться в заяві державної нафтової компанії Saudi Aramco.
Останній раз значне підвищення ціни на нафту відбувалося у квітні 2015 року, коли ціни на саудівську нафту виросли на 1,4 долара за барель.
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Вартість Arab Light для ринку північно-західної Європи підвищиться з червня на 0,15 долара за барель.
За даними Bloomberg, рівень видобутку нафти в Саудівській Аравії в квітні склав 10,27 млн барелів у день.
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