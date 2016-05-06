Україна з травня призупинила імпорт газу з Польщі
15:15, 06 травня 2016Енергетика
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Україна з 1 травня призупинила імпорт природного газу з Польщі, йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".
Імпорт природного газу з Польщі призупинено з 1 травня / Фото УНІАН
У квітні поточного року з цієї країни Україна імпортувала 92 млн кубометрів газу, що становить близько половини імпорту «блакитного палива» в цей період.
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Раніше повідомлялося, що «Укртрансгаз» з 16 травня призупинить польський маршрут реверсних поставок газу для проведення комплексу планово-запобіжних робіт, які здійснюватимуться протягом двох місяців.
Як повідомляв УНІАН, у січні-квітні імпорт газу до України з ЄС скоротився майже на 40% - до 2,9 млрд куб. м.
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