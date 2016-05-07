Вугілля з окупованого Донбасу поставляється в Україну - міністр

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

Черниш зазначив, що цим займаються підприємства, які перереєструвалися на підконтрольних уряду землях.

"Вугілля з окупованих територій постачається на територію України на підконтрольну територію і забезпечує в тому числі нас електроенергією… Підкреслюю, що там працює дуже багато людей, сотні тисяч, які так чи так чи інакше зав’язані і сплачують податки і підприємства, які сплачують військовий збір. Кому? Україні", - заявив міністр.

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Також він зазначив, що відновлювати Донбас влада має намір, зокрема, за рахунок донорських коштів, відповідний план уже підписаний.