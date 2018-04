"Газпром" збирається продати свою частку в естонському постачальнику газу Eesti Gaas

Рада директорів російського газового монополіста "Газпрому" 11 травня розгляне питання про припинення участі в концерні Eesti Gaas, яка займається закупівлею, транспортуванням, розподілом і продажем газу в Естонії, повідомляє "Газпром".

Eesti Gaas закуповує газ у свого другого найбільшого акціонера — "Газпрому" і перепродає на території Естонії. У 2015 році "Газпром" поставив в Естонію 532 мільйони кубометрів газу.

"Про припинення участі ВАТ "Газпром" в компанії AS Eesti Gaas", - йдеться у порядку до засідання ради директорів компанії, передає Прайм.

У даний час акціонерами Eesti Gaas є фінська Fortum (51,38%), російський "Газпром" (37,03%), латвійська Itera Latvija (10,02%) і міноритарії (1,57%).

Раніше стало відомо, що фінський енергетичний концерн Fortum погодив продаж свого пакета акцій (51,4%) в концерні Eesti Gaas, покупцем стане компанія Trilini Energy, мажоритарним власником якої є естонська інвесткомпанія Infortar. Fortum розраховує завершити операцію протягом першої половини 2016 року. Про свій намір продати газові активи в Естонії Fortum повідомила 1 липня 2014 року.

Читайте такожУ ЄК наголосили, що проект "Північний потік-2" має відповідати європейським, а не російським правилам

У січні 2014 року на виконання закону Естонської Республіки "Про природний газ" з компанії AS Eesti Gaas виділено оператора газотранспортної системи — AS EG Vorguteenus, 100% акцій якого передано AS Vorguteenus Valdus. "Газпром" отримав 37,03% акцій AS Vorguteenus Valdus, зберігши 37,03% AS Eesti Gaas. AS EG Vorguteenus є власником газотранспортної системи Естонії і виконує функції її системного оператора.