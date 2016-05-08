Обсяги відкритих в 2015 році родовищ нафти впали до мінімуму за 60 років

У 2015 році нафторозвідка виявила 2,8 млрд барелів нафти і пов'язаних з нею рідин, свідчать дані консалтингової компанії IHS. Як пише The Financial Times, це найнижчий річний обсяг розвіданих родовищ з 1954 року, і він відображає зниження темпів геологорозвідувальних робіт, що проходить на тлі прагнення нафтових компаній берегти кошти.

Більша частина нових запасів нафти була знайдена на морському глибоководді. В середньому до початку видобутку на таких родовищах йде сім років, тому зниження результатів нафтопошукових робіт призведе до скорочення постачань до середини 2020-х років, пише FT.

Разом з тим, зниження темпів нафторозвідки не означає, що в світі нафта закінчується, відзначає видання. Зокрема, за даними консалтингової компанії Wood Mackenzie, в останні роки велика частина приросту світового виробництва нафти припала не на нові, а на вже існуючі родовища. Крім того, в останніх виявлених родовищах спостерігається переважання газу, а не нафти.

Однак Wood Mackenzie вважають, що якщо швидкість відкриття нових нафтових родовищ не покращиться, це створить дефіцит світових поставок приблизно на 4,5 млн барелів у день до 2035 року, що, в свою чергу, може призвести до зростання цін на нафту і зробити світ більш залежним від наземних родовищ з уже відомою ресурсною базою, передає РБК.

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Різке падіння цін на нафту, що почалося влітку 2014, призвело до того, що багато нафтових компаній були змушені урізати свої витрати. Нафторозвідка при цьому постраждала найсильніше, оскільки цей вид витрат не передбачає короткострокової віддачі. Зокрема, ConocoPhillips відмовилася від розвідки на шельфі в цілому, а Chevron і ряд інших компанії значно скоротили її обсяги.