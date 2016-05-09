Саудівська Аравія продовжить поточну політику на нафтовому ринку - міністр енергетики

Про це заявив новий міністр енергетики королівства Халід аль-Фаліх, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Саудівська Аравія залишиться при своїй усталеній політиці в нафтовій сфері. Ми як і раніше прихильні збереженню нашої ролі на міжнародних енергетичних ринках та зміцненню наших позицій як самого надійного постачальника енергії в світі», — заявив аль-Фаліх.

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У його заяві також йдеться, що Саудівська Аравія прагне задовольнити як існуючий, так і додатковий попит на вуглеводні «з боку зростаючої глобальної клієнтської бази», і сприяти цьому будуть, за словами міністра, нинішні обсяги виробництва.

Відзначається, що починаючи з 2014 року Саудівська Аравія проводить політику збереження своєї частки на нафтовому ринку і не скорочує виробництво для підтримки цін на нафту. Заява аль-Фаліха підтверджує припущення аналітиків про те, що ніяких змін в нафтовій політиці Ер-Ріяда в результаті призначення нового міністра енергетики не буде, відзначає Reuters.

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Про призначення міністром енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів аль-Фаліха, який є головою найбільшої нафтової компанії королівства Saudi Aramco, стало відомо напередодні. Указом короля Салмана ібн Абдул-Азіза аль-Сауда голова Міністерства нафти Алі ан-Нуайме був знятий з посади, а саме міністерство перейменовано.