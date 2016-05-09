Brent дорожчає на тлі відставки саудівського міністра нафти

Вартість бареля Brent перевищила позначку в $46 на тлі відставки міністра нафти Саудівської Аравії Алі ан-Нуайме, повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.

"Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіс Аль Сауд не лише відправив до відставки міністра нафти ан-Нуайме, який пропрацював на посаді понад 20 років, але й скасував саме відомство", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що нове міністерство енергетики, промисловості та мінеральних ресурсів очолить керівник найбільшої нафтової компанії Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх.

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Агентство також зазначає, що на зростання цін також вплинули лісові пожежі, що охопили нафтовидобувні райони Канади. Ринок, на думку Bloomberg, з обережністю дивиться на канадські пожежі, беручи до уваги їх безпосередню близкість до регіону видобутку нафти.