Нафта марки Brent подешевшала протягом дня більш ніж на 3%

Ціна бареля нафти опускалася сьогодні на біржі ICE до 43,60 долара при тому, що на відкритті торгів вона перевищила 46 доларів, повідомляє РБК.

"Вартість бареля нафти на лондонській електронної біржі ICE в 20:27 склала 43,90 долара, що на 3,22% нижче ціни закриття. В 19:50 вона опустилася навіть до 43,60 долара при тому, що на відкритті торгів максимальні котирування досягли 46,48 долара/барель", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Financial Times, волатильність на нафтовому ринку в понеділок відображає невизначеність у настроях інвесторів. Вони, на думку видання, гадають, який фактор виявиться сильнішим, лісові пожежі на родовищах нафти в Канаді або зміцнення долара укупі зі зміною керівництва в енергетичній галузі Саудівської Аравії.

В результаті зниження канадського експорту на 1 мільйон барелів у день ціни на американську нафту WTI зрівнялися з вартістю Brent. Однак протягом дня котирування почали падати після надходження даних, що пожежа зміщується в бік від родовищ і посилення долара. Тиск на нафту також надали прогнози аналітиків, що Саудівська Аравія буде збільшить видобуток до рекорду при новому міністрі, пояснює FT.

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Нафтові спекулянти минулого тижня вперше протягом місяця знизили ставки на зростання котирувань на тлі сумнівів у стійкості нещодавнього ралі, заснованого на очікуваннях скорочення затовареності на ринку і неочікуваних перебоїв у постачанні, пише The Wall Street Journal.

За даними ICE, зазначає видання, минулого тижня хедж-фонди та інші інвестори почали скорочувати число ставок на подорожчання Brent після того, як встановили історичний рекорд по їх кількості.