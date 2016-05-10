У Канаді через потужні лісові пожежі продовжує простоювати видобуток нафти

Видобуток нафти з нафтоносних пісків в канадській провінції Альберта може бути відновлений через тиждень після припинення пожеж, які призвели до 40-процентного скорочення його в регіоні, повідомляє агентство Bloomberg.

Швидкість відновлення виробництва залежить від того, наскільки компанії правильно з технічної точки зору зупинили роботи, наявності електроенергії та наявності інфраструктури, пояснили агентству аналітики Wood Mackenzie і IHS Energy.

Компанії Suncor і Syncrude Canada, які є найбільшими виробниками нафти в регіоні, заявили, що зупинка видобутку була проведена коректно. Єдиним незначно пошкодженим від пожеж родовищем став проект компанії Nexen.

"У кращому випадку ви зможете побачити перезапуск протягом тижня", - сказав віце-президент Wood MacKenzie Гарольд Йорк. За його словами, терміни початку робіт також залежать від наявності працівників після масштабних евакуацій, передає Прайм.

За оцінкою IHS Energy, загальна потужність видобутку на родовищах, який був зупинений через пожежі, становить близько 1 мільйона барелів на день.

Видобуток зупинили канадські енергокомпанї Suncor, Syncrude, Husky Energy, Imperial Oil і Nexen, яка належить китайській Cnooc. Suncor, яка закрила виробництво потужністю 700 тисяч барелів на добу, заявила, що розпочинає реалізацію плану з відновлення діяльності і відновить видобуток, як тільки це буде безпечно і в залежності від доступу об'єктів інфраструктури. Компанія заявила, що минулого тижня зупинила видобуток нафти таким чином, щоб забезпечити швидкий і надійний запуск виробництва.

Syncrud з можливим обсягом видобутку 350 тисяч барелів на день після початку пожеж скоротила обсяги, а потім і зовсім зупинила роботи і евакуювала персонал. ConocoPhillips в даний час з'ясовує, коли може знову почати видобуток на родовищі Surmont, заявив прес-секретар компанії Роб Еванс.

Проект компанії Nexen на південь від міста Форт Мак-Мері трохи постраждав від пожеж, зазначив у свою чергу представник влади Альберти Чад Моррісон.

Якщо компанії могли б до кінця цього тижня повернутися на родовища і протягом 10 днів наростити рівень видобутку, зупинки призвели б до втрати 650 тисяч барелів щодоби протягом трьох тижнів, або 14 мільйонів барелів, відзначають аналітики Goldman Sachs Group.

Велика лісова пожежа через суху спекотну погоду почалася в провінції Альберта на заході Канади більше тижня тому. Влада провінції оголосила про введення надзвичайного стану в районах, де вирує вогняна стихія. Місто Форт Мак-Мері сильно постраждало від пожежі - там знищено 1,6 тисячі будинків. За останніми даними, збиток від пожеж в районі міста може становити близько 9 мільярдів канадських доларів (7 мільярдів доларів США).