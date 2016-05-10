Нафта Brent торгується нижче позначки $44 за барель

Ціни на нафту незначно змінюються у вівторок, оскільки зростання запасів і загроза перенасичення ринку нафтопродуктів переважили збої поставок в Канаді та інших регіонах, які скоротили виробництво більш ніж на 2 мільйони барелів на день.

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгуються поблизу позначки $43,79 за барель, що на 0,37 відсотка вище рівня попереднього закриття. Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 0,1 відсотка до $43,40 за барель.

Канадська влада, яка в перший раз змогла оцінити збиток, нанесений місту Форт Мак-Марі в центрі регіону нафтоносних пісків лісовою пожежею, яка скоротила виробництво більш ніж на 1 мільйон барелів на день, повідомила, що майже 90 відсотків будівель вдалося врятувати.

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Незважаючи на покращення умов, виробники прогнозують продовження збоїв протягом ще декількох тижнів, оскільки такі об'єкти, як нафтопроводи, які опинилися в безпосередній близькості від пожеж, необхідно перевірити, а евакуйовані на заводи люди повинні покинути виробництво, щоб туди зміг повернутися персонал, повідомляє Рейтер.

Збої поставок у Канаді та інших регіонах призвели до скорочення виробництва більш ніж на 2 мільйони барелів на добу з початку року, фактично звівши нанівець перенасичення ринку, що виникло у 2014 році та знизило ціни на нафту на 70 відсотків до початку їх відновлення раніше в цьому році.

Аналітики Goldman Sachs повідомили, що прогнозують зниження виробництва нафти в США на 650.000 барелів цього року.

Якщо крім збоїв в Канаді враховувати скорочення виробництва у Латинській Америці та Африці, загальна видобуток може знизитися більш ніж на 2 мільйони барелів на добу цього року.

Однак трейдери сказали, що знову фокусуються на зростанні запасів у США, які, як очікується, досягнуть рекордних рівнів, незважаючи на збої в Канаді, яка експортує сюди велику частину своєї нафти.

Запаси нафти в США, швидше за все, зросли минулого тижня п'ятий тиждень поспіль, показало опитування Рейтер. Загальні запаси, як очікується, збільшилися на 500.000 барелів, до рекордного рівня вище 543 мільйонів барелів.

У результаті зростання обсягів виробленого бензину і дизельного палива може переважити попит, незважаючи на наближення літнього сезону.