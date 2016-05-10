Рівненська АЕС відключила на ремонт третій блок, Запорізька підключила до мережі 4-й блок

Запорізька АЕС вивела з резерву і підключила до мережі енергоблок №4, при цьому Рівненська АЕС відключила від мережі енергоблок №3 для проведення ремонтних робіт, повідомляє прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом».

«10 травня 2016 року о 0:32 енергоблок №3 Рівненської АЕС відповідно до узгодженої оперативної заявки відключено від енергомережі для усунення нещільності в системі охолодження статора генератора турбогенератора ТГ-5. Орієнтовна дата завершення ремонту - 17 травня 2016 року. 10 травня о 03:18 енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву й підключено до мережі», - йдеться у повідомленні компанії.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС – 2 250 МВт, Рівненської АЕС – 1 390 МВт, Южно-Української АЕС – 1 890 МВт, Хмельницької АЕС – 2 020 МВт. Балансове обмеження станом на 6:00 10 травня становить 390 МВт. З балансовими обмеженнями працюють: Запорізької АЕС-5 ‒ 70%.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Запорізька АЕС перевела енергоблок №4 у резерв у зв'язку з балансовими обмеженнями потужності.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію 1984 року, другий - 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - 1995 року. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.