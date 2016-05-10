Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 8,8 мільярда кубів

. Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) із 2 до 8 травня збільшилися на 1,4%, або на 118 млн кубометрів, - до 8,838 млрд кубометрів із 8,720 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 8 травня становив близько 16,6 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах.

Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 млрд кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.