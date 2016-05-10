Саудівська Аравія планує значно збільшити видобуток нафти

Як заявив у вівторок на зустрічі з журналістами голова державної нафтовидобувної корпорації Saudi Aramco Амін Нассер, Саудівська Аравія, яка є найбільшим експортером нафти, готова збільшити видобуток на окремих родовищах і посилити свою присутність на світовому ринку. Зокрема, на родовищі Шайба на південно-східних рубежах королівства нафтовиробництво планують збільшити на третину, до 1 млн бар. щодоби, передає Bloomberg.

За словами Нассера, ринок енергоресурсів має багато викликів, хоча «можливості для зростання у нас все ж є».

Починаючи з 2014 року Ер-Ріяд обрав для себе тактику збереження своєї частки на світовому нафтовому ринку, відмовляючись скорочувати обсяги видобутку. Паралельно Саудівська Аравія почала скорочувати свою залежність від експорту енергоносіїв.

На початку 2016 року стало відомо, що кілька країн ОПЕК, у тому числі Саудівська Аравія, а також Росія погодилися заморозити рівень видобутку на січневому рівні. Однак у середині квітня в ході переговорів за умовами заморозки фінальна домовленість так і не була досягнута.

У суботу король Салман ібн Абдул-Азіз аль-Сауд своїм указом зняв з посади голову міністерства нафти Алі ан-Нуайме, а саме міністерство перейменував. Міністром енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів став Халед аль-Фалех, який до цього був головою ради директорів Saudi Aramco. «Ми, як і раніше, прихильні до збереження нашої ролі на міжнародних енергетичних ринках та зміцненню наших позицій як найнадійнішого постачальника енергії в світі», — заявив в неділю аль-Фалех, передає РБК.

Іран — головний регіональний суперник Саудівської Аравії — також нарощує обсяги експорту. За словами аналітика Morgan Stanley Адама Лонгсона, за останні місяці зростання експорту з Ірану перевищило очікування. Це може сприяти приєднання Ірану до заморожування видобутку провідними експортерами нафти, вважає Лонгсон.