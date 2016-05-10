Нігерія планує збільшити видобуток нафти на 50%

Нігерія поточного року планує збільшити середньодобовий видобуток нафти до 2,3-2,5 мільйона барелів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву міністра нафти Нігерії Еммануель Качікву.

Наголошується, що згідно даних квітневої доповіді ОПЕК видобуток нафти в Нігерії 2015 року склала 1,733 мільйона барелів на день, у березні - 1,677 мільйона барелів на день.

"Для сектору розвідки і видобутку, де знижувалося виробництво, наша мета полягає в досягненні рівня видобутку в 2,3 мільйона барелів на день, але я особисто прихильник показника в 2,5 мільйона барелів на день", - повідомив Качикву, слова якого цитує агентство Bloomberg.

"Для того, щоб це сталося, я маю знайти фінансування для сектору розвідки та видобутку", - додав він.

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Крім того, Нігерія планує скоротити витрати на видобуток нафти до 12 доларів за барель з 18 доларів за барель.

"(Витрати) Саудівської Аравії становлять близько 10 доларів за барель, Катару - близько 8 доларів за барель; ми маємо спромогтися відповідати цьому", - додав Качікву.