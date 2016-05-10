Brent торгується вище позначки $45 за барель

В ході торгів на лондонській біржі ICE ціна нафти марки Brent перевищила 45 доларів за барель, повідомляє Lenta.ru.

Раніше 10 травня два члена ОПЕК - Саудівська Аравія та Нігерія - заявили про намір різко збільшити видобуток вуглеводнів.

9 травня котирування Brent впали з 46,48 до 43,46 долара за барель на тлі новин про зміни в уряді Саудівської Аравії та інформації про те, що пожежі в Канаді почали відступати від родовищ.

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За оцінкою нафтових компаній, через пожежі видобуток впав на мільйон барелів на добу.