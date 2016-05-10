На ЧАЕС розпочато вивезення відпрацьованого ядерного палива з першого енергоблоку

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.

"Зазначені роботи виконуються у відповідності до умов окремого дозволу серії ОД №000040/9 «На виконання робіт та операцій з вивантаження пошкодженого відпрацьованого ядерного палива (ПВЯП) з блоків №№ 1, 2 та його перевезення до сховища відпрацьованого ядерного палива «мокрого» типу зберігання (СВЯП-1) для безпечного розміщення та зберігання», що був виданий Держатомрегулюванням ДСП «Чорнобильська АЕС» 14 квітня 2016 року", - йдеться в повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що працівники Чорнобильської атомної електростанції 21 квітня закінчили вивантаження палива з 2-го енергоблоку. На сьогоднішній день паливо залишається лише в 1-му енергоблоці станції.