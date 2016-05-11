Канадські нафтовики почали повертатися до роботи після пожеж

Нафтові компанії, що працюють поблизу канадського міста Форт Мак-Мері, почали повертатися до роботи після тижневої перерви через сильні лісові пожежі, повідомляє Прайм з посиланням на The Canadian Press.

"Shell Canada заявила у вівторок, що відновила видобуток в рамках проекту по розробці нафтоносних пісків Albian Sands, розташованого в 95 кілометрах на північ від Форту Мак-Мері. Компанія може видобувати там до 255 тисяч барелів нафти на добу, проте поки видобуток ведеться в скороченому обсязі. Рішення про початок робіт було прийнято завдяки покращенню якості повітря та погодних умов у регіоні та руху пожеж за напрямком від родовищ, заявила компанія", - йдеться в повідомленні.

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Також до відновлення видобутку готується компанія Enbridge. Раніше прем'єр-міністр провінції Альберта Рейчел Нотлі заявила, що нафтовидобувні компанії в Канаді, змушені призупинити роботу через пожежі, можуть відновити діяльність протягом найближчих днів і тижнів.

За оцінкою IHS Energy, загальна потужність видобутку на канадських родовищах, яка була зупинена через пожеж, становить близько 1 мільйона барелів на день.

Видання зазначає, що велика лісова пожежа за сухої спекотної погоди почався в провінції Альберта на заході Канади минулого тижня. Влада провінції оголосили про введення надзвичайного стану в районах, де панує вогняна стихія. Місто Форт Мак-Мері сильно постраждав від пожеж - там знищено 1,6 тисячі будинків. За останніми даними, збиток від пожеж в районі міста може скласти близько 9 мільярдів канадських доларів (7 мільярдів доларів США).