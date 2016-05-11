Ціни на нафту відновили падіння

Вартість нафти в середу знижується на тлі даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів "чорного золота" в США протягом минулого тижня, а також на новинах про поступове відновлення видобутку нафти в Канаді після зупинки виробництва через пожежі, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:54 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,37% - до 45,35 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,45% - до 44,45 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Негативна динаміка світових цін на нафту в середу пов'язана, насамперед, з даними від API. Як повідомив інститут, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 6 травня, виросли на 3,45 мільйона барелів - до рекордного рівня 543,1 мільйона барелів. Аналітики агентства Рейтер при цьому очікували зростання показника лише на 714 тисяч барелів.

Великі пожежі в канадській провінції Альберта в районі залягання нафтових пісків, що почалися раніше в травні і змусили низку компаній Канади скоротити виробництво нафти, поступово відступили від зони видобутку сировини. Компанії-добувачі чорного золота" відновлюють свою роботу. Першою з них оголосила про старт робіт британсько-нідерландська Royal Dutch Shell, готується до відновлення видобутку Enbridge.

Увага учасників торгів тепер зосереджена на майбутній публікації даних від міністерства енергетики США щодо динаміки запасів сировини в країні.

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Експерти вважають, що комерційні запаси нафти (виключаючи стратегічний резерв) зросли за завершився 6 травня на тиждень 0,714 мільйона барелів до 544,114 мільйона барелів.