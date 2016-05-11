Гройсман закликав максимально нарощувати видобуток газу в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав зниження енергетичної залежності України за рахунок максимального збільшення власного видобутку газу пріоритетним завданням уряду.

Про це він сказав в середу, 11 травня, у ході засідання уряду.

"Україна повинна подолати енергозалежність і максимально наростити власний видобуток, і максимально проводити політику енергоефективності. Це дасть змогу країні повністю розвиватися за рахунок власних енергоресурсів", - сказав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, Україна 2016 року планує скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 мільярдів кубометрів з 16,4 мільярда кубометрів і здійснювати закупівлі переважно за реверсною схемою у країнах Євросоюзу.

Екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що Україна, яка на сьогоднішній день імпортує близько половини природного газу для забезпечення своїх потреб, має намір протягом 10 років відмовитися від імпортного "блакитного палива" і стати його експортером.