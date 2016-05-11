Гройсман доручив "Укргазвидобуванню" перейти на закупівлі через Prozorro

13:57, 11 травня 2016
Енергетика
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Прем'єр доручив керівництву "Укргазвидобування" надати фінансовий та інвестиційний плани, перейти на закупівлі через Prozorro і допустити Держфінінспекцію для аудиту.

REUTERS

Прем'єр-міністр України за пропозицією міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва доручив керівництву державного підприємства "Укргазвидобування" на чолі з Олегом Прохоренко надати фінансовий план на 2016 рік, інвестиційний план на 5 років, максимально використати систему Prozorro для проведення закупівель і допустити Державну фінансову інспекцію для аудиту діяльності підприємства.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Перше – до кінця тижня надати фінансовий план "Нафтогазу України" і дочірніх підприємств на 2016 рік. Він відсутній сьогодні в Міністерстві економіки. Друге – протягом місяця підготувати інвестиційний план "Укргазвидобування" на 5 років з метою нарощування обсягів видобутку газу. Третє – відсутня стратегія ПАТ "Укргазвидобування" протягом двох місяців, яку ми вимагаємо. Четверте – забезпечити закупівлю всіх товарів, робіт і послуг через систему Prozorro. І не можна було в першому кварталі проводити закупівлі без системи Prozorro. Ми робимо мінімальні закупівлі і на цьому робимо піар. І останнє: коли Державна фінансова інспекція хоче перевірити будь-яке державне підприємство і не допускається два місяці – можуть бути наслідки. Це я звертаюся до керівника підприємства ("Укргазвидобування" Олегу Прохоренко - УНІАН). Прошу пана прем'єра ці доручення дати", - сказав Кубів.

Прем'єр-міністр погодився з такими пропозиціями.

"Я даю відповідні доручення", - сказав Гройсман.

У свою чергу присутній на засіданні уряду голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що проекти інвестиційного і фінансового планів "Нафтогазу" і "Укргазвидобування" вже розроблені, а затвердити їх має намір новий склад спостережної ради Національної акціонерної компанії, який сьогодні проводить перше засідання.

Також Коболєв закликав уряд затвердити політику власності "Нафтогазу", дочірньою компанією якої є "Укргазвидобування", з чіткими цілями і очікуваннями уряду від діяльності керівництва компанії.

"У свою чергу хотів би запропонувати найближчим часом розробити політику власності щодо "Нафтогазу". Мається на увазі – офіційно доопрацювати документ, якого в компанії ніколи не було. Це стратегічне бачення, це завдання, які уряд, як власник компанії, ставить перед керівництвом, тому що саме цей документ і повинен стати основою нашої стратегії", - зазначив Коболєв.

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Як повідомляв УНІАН, голова державного холдингу "Укргазвидобування" Олег Прохоренко 11 травня заявив про проведення обшуків в офісі компанії за участю СБУ і спецпідрозділу "Альфа". Він зазначив, що розглядає це як частину тиску на керівництво держкомпанії, яке триває близько трьох місяців із залученням Генеральної прокуратури.

В кінці березня Державна фінансова інспекція повідомила, що найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування" як і раніше перешкоджає роботі державних аудиторів і не допускає їх до виконання перевірки господарської діяльності підприємства, ініційованої Кабінетом міністрів України.

За словами Прохоренко, "Укргазвидобування" є лідером серед держпідприємств по впровадженню системи Prozorro і вже заощадила близько 1,6 мільярда гривень на проведення закупівель.

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Міністерство економічного розвитку і торгівлі на початку квітня закликало "Нафтогаз України" прискорити подання проекту фінансового плану підприємства на 2016 рік для затвердження його Кабінетом міністрів.

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