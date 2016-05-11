Путін скомандував запустити останню нитку енергомосту до анексованого Криму

Президент Росії Володимир Путін під час відеоконференції з Краснодарського краю 11 травня дав відмашку енергетикам на підключення останньої четвертої нитки енергомосту до анексованого Криму, повідомляють "Крим.Реалії".

«Дозволяю», – скомандував Путін на запуск четвертої лінії енергомосту.

Четверта нитка повинна дати півострову додатково 200 МВт потужності, довівши сумарний обсяг по енергомосту до 800 МВт.

Голова російського Мінпаливенерго повідомив, що це дозволить безперебійно подавати світло у всі об'єкти соціальної інфраструктури та санаторно-курортного комплексу, і турсезон починається в Криму «без обмежень в електропостачанні споживачів».

Підконтрольна Росії влада Криму «приймає» струм на підстанції «Кафа» у Феодосії.

29 квітня 2016 року президент Росії Володимир Путін заявив, що четверта нитка енергомосту до Криму із сусідньої російської Кубані може бути запущена на початку травня.

30 грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз ЛЕП, якою передавалося в Крим до 250 мегават, відновлена, проте електроенергія в Крим не подається, оскільки закінчилася дія контракту з постачання електрики на півострів, який з початку 2014 року анексований Росією.

Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і енергомостом із Кубані. Енергоміст не витримує навантажень.

14 квітня 2016 року міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак повідомив, що третя нитка енергомосту до Криму з Росії введена в експлуатацію.

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Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».