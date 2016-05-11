У "Газпромі" поскаржилися на різке падіння доходів через низькі нафтові ціни

Через падіння цін на нафту та інші енергоносії прибутковість поставок «Газпрому» на експорт майже зрівнялася з продажами на російському ринку, заявив в середу заступник голови правління монополії Валерій Голубєв на круглому столі в Аналітичному центрі при уряді, передає РБК.

За його словами, через це «Газпром» "відчуває складнощі" з реалізацією інвестпрограми. На 2016 рік вона становить 842 млрд руб., з яких майже 217 млрд руб. планується витратити на розвиток родовищ на Ямалі, 193 млрд руб. — на Східну газову програму (переважно це будівництво газопроводу до Китаю «Сила Сибіру»). Ще 194 млрд руб. монополія планує вкласти в будівництво газопроводів з Ямалу до Торжка. Чи планує «Газпром» переглядати інвестпрограму, Голубєв не сказав.

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Значна частина експортних контрактів «Газпрому» прив'язана до цін на нафту з запізненням на шість-дев'ять місяців. Через низькі ціни на нафту експортний нетбек (експортна ціна, за винятком транспортування) для російського газу в Європі майже зрівнявся з цінами в Росії, підтверджувалося в квітневому звіті Sberbank CIB.

У січні ціна нафти марки Brent опускалася до $28 за барель. З урахуванням часового лагу, прибутковість НОВАТЕК від продажу газу в Росії до червня 2016 року перевищить прибутковість зарубіжних поставок «Газпрому», прогнозували аналітики банку. За їх підрахунками, за експортної ціни $135 за 1 тис. куб. м газу EBITDA «Газпрому» на промислі становитиме лише $16 (з ціни віднімається експортне мито, транспортні та виробничі витрати, а також ПВКК). У НОВАТЕК за ціни реалізації в Росії $48 за 1 тис. куб. м дохід буде становити $18, сказано в дослідженні.

Крім низьких цін на сировину на прибутковість експорту «Газпрому» значно впливає рівень газового ПВКК: для монополії він удвічі вищий, ніж для незалежних виробників (близько $12 проти $6 в перерахунку на 1 тис. куб. м газу).

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Незважаючи на низькі ціни, «Роснефть» і НОВАТЕК, як мінімум, з кінця минулого року намагаються отримати право експортувати газ до Європи. Вони, зокрема, пропонували «Газпрому» укласти агентські угоди, які дозволили б незалежним виробникам продавати концерну їх газ за ціною експортного нетбеку. Керівництво «Газпрому» виступає проти, аргументуючи це тим, що подібні схеми призведуть до зайвої конкуренції на європейському ринку. На цій підставі «Газпром» нещодавно вирішив не підписувати агентську угоду з «Роснефтью», розповідали джерела РБК.