Доходи Росії від експорту нафти впали в 1,6 раза

Доходи РФ від експорту нафти у січні-березні 2016 року знизилися в 1,6 разв порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 14,093 мільярда доларів, свідчать дані Федеральної митної служби (ФТС).

У перші три місяці поточного року РФ експортувала 61,951 мільйона тонн нафти (зростання на 4,3% порівняно з аналогічним періодом 2015 року).

Експорт у країни далекого зарубіжжя зріс на 4,5% - до 56,085 мільйона тонн. У грошовому вираженні обсяг поставок становив 13,076 мільярда доларів (в 1,6 рази менше, ніж за січень-березень 2015 року).

Експорт нафти в країни СНД зріс на 2,8% - до 5,866 мільйона тонн, у грошовому вираженні знизився на 24,2% - до 1,016 мільярда доларів, передає Прайм.

Експорт нафтопродуктів за січень-березень 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року знизився на 15,9% - до 38,526 мільйона тонн на 9,533 мільярда доларів в грошовому вираженні. З них експорт в далеке зарубіжжя становив 36,515 мільйона тонн на 8,806 мільярда доларів: бензину - 668,3 тисячі тонн на 230,7 мільйона доларів, дизельного палива - 11,256 мільйона тонн на 3,438 мільярда доларів.

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Доходи Росії від експорту газу в січні-березні 2016 року становили 8,515 мільярда доларів, що на 25,8% менше за показник за аналогічний період 2015 року.

У січні-березні 2016 року Росія експортувала 51,1 мільярда кубометрів газу (зростання на 18% порівняно з січнем-березнем 2015 року), у тому числі в країни далекого зарубіжжя — 40,4 мільярда кубометрів (зростання на 30,3%), в країни СНД - 10,7 мільярда кубометрів (зниження на 13%).