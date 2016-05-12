Нафта Brent торгується вище $47 за барель

Вартість нафти Brent на торгах у Лондоні знижується на 0,21% до 47,5 долара. Невелике зниження на 0,26% до 46,11 долара демонструють і ціни на нафту сорту WTI.

Невелике зниження пов'язане з бажанням учасників ринку зафіксувати прибуток після вчорашнього зростання. Напередодні вартість чорного золота зросла більш ніж на 1,5%. Приводом до ралі стала позитивна статистика зі США, повідомляє Прайм.

За даними Міненерго країни, тижневі запаси "чорного золота" несподівано впали на 3,4 мільйона барелів, або на 0,6% — до 540 мільйонів барелів. Експерти, навпаки, очікували зростання запасів на 0,714 мільйона барелів — до 544,114 мільйона барелів.