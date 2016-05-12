Наглядову раду "Нафтогазу" очолила перший заступник голови Мінекономрозвитку Юлія Ковалів
Заступником голови наглядової ради був обраний незалежний директор Пол Уорвік.
Наглядову раду найбільшого державного енергохолдингу «Нафтогаз України» очолила перший заступник голови Міністерства економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів, повідомила прес-служба енергохолдингу.
«Головою наглядової ради було обрано представника держави Юлію Ковалів», - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, заступником голови наглядової ради було обрано незалежного директора Пола Уорвіка. Головою комітету з аудиту було обрано Чарльза Проктора, комітет з питань етики очолив доктор Маркус Річардс, а комітет з призначень і винагород - Пол Уорвік.
Також уточнюється, що у середу, 11 травня, відбулося перше засідання новообраної наглядової ради. Наступне засідання наглядової ради та комітетів, а також робочі зустрічі наглядової ради заплановані на 12-13 травня 2016 року.
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Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу.
25 березня 2016 року Номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України». Крім того, Кабмін делегував заступник міністра економрозвитку Юлію Ковалів до наглядової ради НАК.