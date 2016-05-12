Наглядову раду "Нафтогазу" очолила перший заступник голови Мінекономрозвитку Юлія Ковалів

Наглядову раду найбільшого державного енергохолдингу «Нафтогаз України» очолила перший заступник голови Міністерства економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів, повідомила прес-служба енергохолдингу.

«Головою наглядової ради було обрано представника держави Юлію Ковалів», - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, заступником голови наглядової ради було обрано незалежного директора Пола Уорвіка. Головою комітету з аудиту було обрано Чарльза Проктора, комітет з питань етики очолив доктор Маркус Річардс, а комітет з призначень і винагород - Пол Уорвік.

Також уточнюється, що у середу, 11 травня, відбулося перше засідання новообраної наглядової ради. Наступне засідання наглядової ради та комітетів, а також робочі зустрічі наглядової ради заплановані на 12-13 травня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі оголосило про початок пошуку кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради енергохолдингу.

25 березня 2016 року Номінаційний комітет при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відібрав трьох іноземців до складу наглядової ради найбільшого в Україні державного енергохолдингу «Нафтогаз України». Крім того, Кабмін делегував заступник міністра економрозвитку Юлію Ковалів до наглядової ради НАК.