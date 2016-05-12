Гройсман бачить Україну енергонезалежною в середньостроковій перспективі

Україна має всі можливості та ресурси для того, щоб уже в середньостроковій перспективі стати енергонезалежною державою, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи II Форум енергоефективного партнерства «Енергосервіс: інвестиції в енергоефективність бюджетної сфери та переваги для житлових будівель».

«Ми починаємо етап збільшення власного видобутку газу. Наше завдання - стати повністю енергонезалежною державою. У нас достатньо можливостей і ресурсів, які дозволять нам бути абсолютно незалежними, розвивати альтернативну енергетику. Я вірю в те, що ми зробимо це в середньостроковій перспективі», - сказав глава уряду.

Він також підкреслив, що рішення уряду встановити в Україні ринкову ціну на газ для всіх споживачів, ухвалене в квітні цього року, є значним кроком у цьому напрямку, оскільки дозволяє подолати корупцію в сфері поставок газу.

Раніше глава уряду зазначав, що Україна повинна максимально наростити власний видобуток, а також максимально проводити політику енергоефективності. На думку Гройсмана, це дасть змогу країні повністю розвиватися за рахунок власних енергоресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році планує скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м із 16,4 млрд куб. м і здійснювати закупівлі переважно за реверсною схемою в країнах Євросоюзу.

Екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що Україна, яка на сьогоднішній день імпортує близько половини природного газу для забезпечення своїх потреб, має намір протягом 10 років відмовитися від імпортного «блакитного палива» й стати його експортером.