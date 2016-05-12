Україна може налагодити повний цикл виробництва ядерної енергії - віце-прем'єр Зубко

Україна може налагодити повний цикл виробництва ядерної енергії за умови належного фінансування галузі та залучення необхідного обсягу інвестицій, повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко в ході Другого форуму енергоефективного партнерства.

Повний (ядерний - УНІАН) цикл в Україні може бути, - сказав Зубко. - Україна має стратегічні можливості, але для цього потрібні міжнародні інвестиції».

Раніше новопризначений міністр екології Остап Семерак під час свого першого відвідування зони відчуження Чорнобильської АЕС заявив, що Міністерство екології та природних ресурсів виступає за формування в Україні повного циклу виробництва та зберігання ядерного палива.

У 2015 році понад 90% ядерного палива для українських АЕС імпортувалося з Росії. Також Росія займає монопольне становище зі збагачення урану для потреб України. Разом із тим, наприкінці січня 2016 року Кабінет міністрів схвалив проект угоди між Україною та Австралією про співробітництво в галузі використання ядерної енергетики в мирних цілях. Крім того, Україна висловила бажання імпортувати урановий концентрат із Казахстану та Австралії.

Наразі понад 50% електроенергії в нашій країні виробляється на АЕС.