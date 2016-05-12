Доходи ІДІЛ від торгівлі нафтою скоротилися вдвічі - Мінфін США

Авіаудари, падіння цін на нафту та узгоджена боротьба з контрабандою сусідніх країн скоротили прибуток "Ісламської держави" від торгівлі нафтою вдвічі, до 250 мільйонів доларів на рік, повідомляє Reuters.

"Авіаудари, разом з падінням світових цін на нафту та боротьбою Туреччини з контрабандою, а також труднощі, з якими зіткнулася ІД за транспортування своєї нафти скоротили її нафтові доходи вдвічі", - повідомив представник управління фінансової розвідки і боротьби з фінансуванням тероризму Міністерства фінансів США Деніел Глейзер.

"На початку року ми оцінювали щорічний прибуток (терористів – ред) від продажу нафти в 500 мільйонів доларів. Думаю, зараз він став набагато меншим", - заявив він під час виступу у Вашингтоні.

"Вважаю, вони, ймовірно, отримують половину від того, що отримували раніше", - підкреслив Глейзер.

Він зазначив, що крім доходів від продажу нафти, терористичне угрупування отримує близько 360 мільйонів доларів за рахунок поборів на окупованих територіях. Скоротити це джерело фінансування бойовиків досить складно, оскільки воно знаходиться на території ІДІЛ. Втім, і воно може зникнути, якщо Ісламська держава скорочуватиметься в розмірі.

Глейзер вважає, що це зменшить як побори, що збираються з місцевого населення, так і доходи терористів від торгівлі нафтою на окупованих територіях.

Видавництво нагадало, що в січні один з чиновників військового відомства США заявляв, що авіаудари скоротили доходи бойовиків приблизно на тридцять відсотків.

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"Але навіть попри істотне скорочення своїх доходів, угрупування, як і раніше, контролює основну частину свого "халіфату", і терористи досі здатні на масовані зовнішні наступальні дії", - резюмує автор статті.