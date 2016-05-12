Апеляційний суд втретє переніс слухання справи щодо розблокування рахунків "Енергоатома"

Апеляційний суд Києва 11 травня втретє переніс слухання справи про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Апеляційного суду м. Києва від 10.03.2016 про скасування постанови Шевченківського районного суду м. Києва від 9.02.2016. Останнім було зупинено виконавче провадження щодо виконання рішення Господарського суду м. Києва від 4.08.2011 про стягнення з «Енергоатома» на користь ЗАТ СП «Укрелектроват» сумнівної заборгованості в розмірі 127,3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

Нагадаємо, що 6 і 12 квітня 2016 року суд вже переносив засідання. На цей раз суд переніс слухання на 17 травня, посилаючись на відповідне клопотання «Укрелектроват» через те, що його представник отримав травму ноги і відсутність на засіданні прокурора. Варто зазначити, що юристи «Енергоатома» заперечували проти задоволення клопотання і перенесення засідання, оскільки позиція "Укрелектроват" суду відома, а обов'язкова присутність прокурора в засіданні законом не вимагається.

«Особливу увагу привертає факт неодноразової неявки без поважних причин на засідання суду прокурора Київської міської прокуратури №10, незважаючи на те, що він був належним чином повідомлений. Така позиція прокуратури, як мінімум, виглядає дивно, адже це питання про захист державних інтересів.

Підозріло незрозумілі також і дії апеляційного суду, спрямовані на затягування процесу, які суперечать його власній позиції, викладеній у листах від 01.04.2016 і 14.04.2016 № 11о/796/10/2016, в яких зазначено, що «неявка сторін або інших учасників не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи будуть належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття. І все це відбувається на тлі паралізованої роботи найбільшої в Україні державної енергогенеруючої компанії, яка забезпечує країну більше 50% електроенергії», - відзначають в «Енергоатомі».

Як повідомлялося, підставою для заяви «Енергоатома» про перегляд постанови апеляційного суду стали грубі порушення чинного законодавства під час подання заяви та судового розгляду. Зокрема, старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Мурихин С. В. здійснював юридичні дії в Києві, одночасно перебуваючи в Одесі, і при цьому підставою для поновлення пропущеного терміну для подачі апеляційної заяви вказував саме перебування у відрядженні. Крім того, Мурихин С. В. представляв інтереси ДДВС в суді без належним чином оформлених повноважень. З цього приводу 16.04.2016 до ЄРДР внесено кримінальне провадження № 12016100100004893, порушене Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві за заявою «Енергоатома».

В березні 2016 року виконавча служба заарештувала рахунки та майно «Енергоатома» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Внаслідок арешту валютних рахунків «Енергоатома» припинені всі платежі за ядерне паливо, ядерні матеріали та вивезення відпрацьованого ядерного палива. Наслідками прострочення зазначених платежів може стати затримка постачання ядерного палива на АЕС України, а значить і зупинення енергоблоків АЕС (за 1 добу простою одного енергоблоку потужністю 1000 МВт Компанія недоотримає 10,13 млн грн), відзначають в «Енергоатомі».

Арешт рахунків «Енергоатома» позбавив компанію можливості обслуговувати кредити, отримані в іноземній валюті. Найбільш критичною є ситуація з обслуговування кредиту Євратома, отриманого під державні гарантії. 22 квітня Державна казначейська служба виплатила Евратому 1,2 млн євро для погашення відсотків і тіла кредиту, оскільки «Енергоатом» не зміг провести цю операцію через блокування рахунків. Крім того, зупинка платежів за ядерне пальне спровокує нарахування значних штрафних санкцій.

Як повідомляє прес-служба компанії, у свій час міністр юстиції Павло Петренко проігнорував чотири доручення Арсенія Яценюка, який перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України вимагав терміново вжити вичерпних заходів щодо захисту інтересів держави у зв'язку з неправомірним блокуванням рахунків НАЕК "Енергоатом".

26 квітня у Києві відбулась попереджувальна акція протесту українських атомників проти бездіяльності Міністерства юстиції України в розв'язанні питання безпідставного арешту рахунків НАЕК «Енергоатом». Понад 200 атомників зі всіх атомних електростанцій України, а також з інших відокремлених підрозділів Енергоатома пройшли центром міста до будівлі Міністерства юстиції України, розташованому на вулиці Городецького, а потім рушили до міністерського будівлі на вулиці Рильського.

Акція протесту була організована Атомпрофсоюзом України, який залишає за собою право відновити її в разі продовження блокування рахунків "Енергоатома".

Довідка. 4 серпня 2011 року рішенням Господарського суду м. Києва з «Енергоатома» на користь ЗАТ СП «Укрелектроват» було стягнуто 127, 31 млн грн. Цей борг не підтверджений ніякими первинними бухгалтерськими документами, а заборгованість у розмірі 2,5 млн грн, яка обчислювалася в бухгалтерському обліку «Енергоатома», в 2004 році була списана у зв'язку із закінченням строків позовної давності. Збільшення суми стягнення стало можливим у результаті проведення судової експертизи експертом одноособово, укладення якого Міністерством юстиції України в 2014 році поставлено під сумнів. У 2014 році з приводу штучного створення боргових зобов'язань за заявою «Енергоатома» Управлінням поліції у Шевченківському районі ГУ НП в Києві було порушено кримінальне провадження № 42014100000000381.

Проти посадових осіб «Укрелектроват» розслідується ще одне кримінальне провадження № 32014110110000263, яке порушено слідчим управлінням фінансових розслідувань головного Міжрегіонального управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України у зв'язку із зменшенням бази оподаткування та несплатою податків. «Незважаючи на незаперечні докази вчинення злочинів та численні звернення компанії, розслідування обох проваджень неправомірно затягується», - додають в «Енергоатомі».