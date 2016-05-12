Україна не закуповуватиме російського вугілля - Насалик

Україна не закуповуватиме енергетичного вугілля в Російській Федерації, оскільки на поточний момент має в своєму розпорядженні достатні запаси палива і має намір ефективно їх використовувати.

Про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик.

"Ми поточного року не закуповуватимемо енергетичного вугілля в Росії. Сьогодні у нас запаси – близько 3 мільйонів тонн, і ми їх будемо тільки нарощувати", – сказав міністр.

Насалик зазначив, що наразі важливим для країни є не питання поставок вугілля, а план його правильного використання.

"Нам свій (наявний – УНІАН) вугілля дівати нікуди", – додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована велика частина шахт саме антрацитового вугілля.

На поточний момент близько 60% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і "зелена" енергетика.

2015 року Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками вугілля для України минулого року були Росія, США і Казахстан. Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні склав 771,3 мільйона доларів (47,2% від витрат на імпорт твердого палива), з США – 400 мільйонів доларів (24,5%), з Казахстану – 123,7 мільйона доларів (7,6%). На інші країни припадає 338,2 мільйона доларів.